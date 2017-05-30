Центробанк Азербайджана подготовил широкий список предложений в связи с реформами

© Report

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Сегодня Азербайджан проходит совершенно новый экономический цикл. Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на проходящей в Баку конференции “Экономические реформы: Полученные результаты и рекомендации”.

По его словам, в 1996-2016 годы экономический рост в среднем составил 9,4%, в то время как в 2006 году прирост ВВП достиг рекордно высокого уровня - 34,5%: “Но экономическая конъюнктура непостоянна. Происходящее в последние годы на мировых финансовых и товарных рынках повлияло на экономику Азербайджана. Доходы от нефти сократились на 2/3, в конечном итоге, в торговом балансе страны образовался дефицит в 1,4 млрд долларов в 2016 году. Поэтому возникла необходимость пересмотреть курс маната. Нынешняя цель состоит в том, чтобы вернуться экономику в прежнее состояние".

Э. Рустамов отметил, что курс маната вот уже 5 месяцев регулируется в условиях плавающего режима: “В этот период доллар подорожал до 1,92 маната, затем в короткие сроки курс маната стабилизировался, и в настоящее время он на 11% ниже пиковой отметки. В целом, реальный эффективный курс маната упал более чем на 50%, что целесообразно. Сильный манат может стимулировать рост импорта и вызвать лишние проблемы. В то же время рост экспорта в ненефтяном секторе требует благоприятного курса маната для участников рынка".

“Мы не ожидаем существенных изменений курса маната до конца года. Следует отметить, что риск укрепления курса маната выше, чем риск снижения и нет повода для введения в заблуждение экономические субъекты”, - сказал глава ЦБА.

Э. Рустамов сообщил, что организация разработала широкий список экономических реформ, который в эти дни представит Совету по финансовой стабильности. По его словам, целью является создание активного межбанковского денежного рынка, укрепление доверия между кредитными учреждениями, внедрение гарантийного механизма, развитие безналичных платежей, и в целом переход к безналичному обществу.