​Центробанк Азербайджана обеспечил 28% спроса на доллары

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем валютном аукционе Центробанка Азербайджана (ЦБА) фактический спрос коммерческих банков на доллары США по сравнению с предыдущим аукционом сократился на 28 млн. долларов или 11% и составил 215 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на информированные источники, несмотря на высокий спрос, ЦБА продал на сегодняшнем аукционе всего 60 млн. долларов, фактически обеспечив 28% реального спроса.

Отметим, что на аукционе 26 февраля фактический спрос коммерческих банков на валюту составил 243 млн. долларов, ЦБА же обеспечил спрос всего лишь на 20,6% (50 млн. долларов). По этой причине официальный курс на 29 февраля установлен на отметке 1,5655 AZN/USD, что означает рост на 0,20%. Официальный курс на 26 февраля составил 1,5624 AZN/USD.

Аналитики агентства Report отмечают, что ЦБА начал политику мягкой девальвации и завтра, 1 марта, прогнозируется очередное повышение курса приблизительно на 0,2-0,3% - до 1,5690-1,5700 AZN/USD.