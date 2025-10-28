Центробанк Азербайджана намерен укрепить финансовую устойчивость страхового сектора

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    28 октября, 2025
    Центробанк Азербайджана считает укрепление финансовой устойчивости страхового сектора одним из главных стратегических приоритетов.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава департамента ЦБА Панах Баннаев на саммите страховых технологий тюркских государств Insurtech-2025.

    Он отметил, что этот подход разделяют и другие тюркские государства: приоритеты включают совершенствование корпоративного управления, систему управления рисками и приведение стандартов раскрытия информации к международным требованиям.

    Помимо устойчивости, важным направлением, по словам Баннаева, остается рост страхового рынка.

    "Мы работаем над совершенствованием обязательных и добровольных страховых продуктов, повышением их доступности, усилением цифровизации и развитием кадрового потенциала в секторе. Все это входит в число наших общих стратегических задач", - подчеркнул он.

