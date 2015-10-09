​Центробанк Азербайджана может выделить средства небанковским организациям

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) может оказать поддержку небанковским кредитным организациям (НКО) путем выделения финансовых ресурсов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Азербайджанской микрофинансовой ассоциации (АМФА) Сулейман Калашов: "Эта тема обсуждается в Центробанке. Скорее всего, вопрос найдет положительное решение".

"НКО не имеют права привлекать депозиты. Выделение ресурсов Центробанком стало бы положительным моментом, способствующим снижению процентной ставки по кредитам. Сейчас учетная ставка низкая и если будет оказана помощь, процентные ставки на рынке пойдут вниз. В действительности, причина связана не с высокими процентами, а рисками. Себестоимость средств высока. Снижение процентной ставки по микрокредитам - сложный вопрос. В то же время, НКО привлекают средства из банков и если проценты по привлеченным вкладам составляют 12-13%, это создает трудности", - сказал глава АМФА.

Он также отметил, что девальвация вызвала обеспокоенность иностранных инвесторов: "НКО имеют обязательства перед иностранными инвесторами, поэтому они обеспокоены. Организации обращаются к инвесторам, и срок некоторых обязательств продлевается. Что касается девальвации, я не вижу оснований для беспокойства. У нас стабильная экономика, есть развитие во всех сферах, в то же время и некоторые трудности".

Отметим, что на сегодняшний день объем общего микрофинансового портфеля составляет 620 млн. манатов.