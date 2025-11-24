Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Центробанк Азербайджана инвестировал в Фонд зеленых облигаций

    Финансы
    • 24 ноября, 2025
    • 18:32
    Центробанк Азербайджана инвестировал в Фонд зеленых облигаций

    Центробанк Азербайджана в рамках стратегии диверсификации валютных резервов в марте 2021 года инвестировал в созданный Банком международных расчетов (БМР) Фонд зеленых облигаций в долларах США.

    Как сообщает Report, об этом говорится в статье председателя ЦБА Талеха Казимова, опубликованной в онлайн-журнале Central Banking.

    Он отметил, что Фонд состоит из высококачественных "зеленых облигаций", соответствующих строгим экологическим стандартам, определенным такими признанными критериями, как Принципы зеленых облигаций и Стандарт климатических облигаций.

    "Фонд объединяет инвестиции центральных банков в "зеленые активы", инвестирует их в диверсифицированный портфель, включающий суверенные "зеленые облигации", облигации, выпущенные международными финансовыми организациями, и "зеленые облигации" с минимальным кредитным рейтингом "A-" или эквивалентным.

    Через участие в Фонде зеленых облигаций ЦБА вносит вклад в финансирование климатически благоприятных и экологически устойчивых проектов, поддерживает переход к более "зеленой" и устойчивой экономике на глобальном уровне", - говорится в статье.

    По словам Казимова, вместе с тем, ЦБА, опираясь на опыт ведущих центральных банков, активно изучает возможности применения инструментов "зеленой денежной" политики: "Нынешние условия для полного развития этих инструментов еще не оптимальны, однако ЦБА готов предпринять необходимые шаги в соответствии с изменениями в макроэкономической среде".

