Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о снижении учетной ставки на 0,25 процентных пункта, до 6,5%.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, нижний предел процентного коридора снижен с 5,75% до 5,5%, а верхний - с 7,75% до 7,5%.

Решение вступает в силу с завтрашнего дня.

Следующее решение по параметрам процентного коридора будет обнародовано 2 апреля.