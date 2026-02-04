Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку
04 февраля, 2026
- 10:11
Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о снижении учетной ставки на 0,25 процентных пункта, до 6,5%.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, нижний предел процентного коридора снижен с 5,75% до 5,5%, а верхний - с 7,75% до 7,5%.
Решение вступает в силу с завтрашнего дня.
Следующее решение по параметрам процентного коридора будет обнародовано 2 апреля.
