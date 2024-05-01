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Центральный банк Азербайджана снизил прогноз по инфляции

Центральный банк Азербайджана снизил прогноз по инфляции Центральный банк Азербайджана (ЦБА) снизил прогноз по инфляции на 2024 год (апрельский прогноз: 3,5% на 2024 год и 4,2% на 2025 год).
Финансы
1 мая 2024 г. 10:34
Центральный банк Азербайджана снизил прогноз по инфляции

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) снизил прогноз по инфляции на 2024 год (апрельский прогноз: 3,5% на 2024 год и 4,2% на 2025 год).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в целом повышающие и понижающие риски инфляции уравновешивают друг друга: “Ожидается, что годовая инфляция останется в пределах целевого диапазона (4±2 %) в 2024 и 2025 годах, если текущие условия останутся неизменными. В апреле прогноз инфляции на 2024 год был изменен на снижение.

Годовые темпы инфляции продолжали снижаться с прошлого заседания. В марте 2024 года 12-месячная инфляция составила 0,4 %, а 12-месячная базовая инфляция - 1%. Годовая продовольственная дефляция составила 1,1 %, непродовольственная инфляция-1,1%, а инфляция услуг - 2,2%", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s CBA reduces its inflation forecast
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı inflyasiyaya dair proqnozunu azaldıb

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