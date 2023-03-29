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Центральный банк Азербайджана повысил учетную ставку

Центральный банк Азербайджана повысил учетную ставку Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о повышении учетной ставки на 0,25 процентного пункта с 8,5% до 8,75%
Финансы
29 марта 2023 г. 11:04
Центральный банк Азербайджана повысил учетную ставку

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о повышении учетной ставки на 0,25 процентного пункта с 8,5% до 8,75%.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, нижний предел процентного коридора увеличен на 0,25 процентных пункта - с 6,75% до 7%, а верхний предел увеличен на 0,25 процентных пункта - с 9,5% до 9,75%.

”Данное решение принято с учетом динамики факторов, оказывающих понижающее и повышающее влияние на уровень цен", - говорится в заявлении ЦБА.

Данное решение вступает в силу с 30 марта. Следующее решение ЦБА о параметрах процентного коридора будет обнародовано 3 мая.

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Версия на английском языке Central Bank of Azerbaijan increases discount rate
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini artırıb

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