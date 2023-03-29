Центральный банк Азербайджана повысил учетную ставку

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о повышении учетной ставки на 0,25 процентного пункта с 8,5% до 8,75%

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о повышении учетной ставки на 0,25 процентного пункта с 8,5% до 8,75%.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, нижний предел процентного коридора увеличен на 0,25 процентных пункта - с 6,75% до 7%, а верхний предел увеличен на 0,25 процентных пункта - с 9,5% до 9,75%.

”Данное решение принято с учетом динамики факторов, оказывающих понижающее и повышающее влияние на уровень цен", - говорится в заявлении ЦБА.

Данное решение вступает в силу с 30 марта. Следующее решение ЦБА о параметрах процентного коридора будет обнародовано 3 мая.