Централизованные обязательства коммерческих банков Азербайджана сократились на 4%

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Обязательства коммерческих банков Азербайджана перед Центробанком (ЦБА) на 1 января 2017 года составили 7 046,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, объем обязательств по сравнению с показателем на 1 декабря сократился на 275,4 млн манатов или 3,76%, с началом прошлого года вырос на 1 671,8 млн манатов или 31,1%.

Отметим, что хотя обязательства коммерческих банков перед ЦБА в декабре сократились, внешние обязательства на 1 января увеличились на 185,7 млн манатов.