Централизованные обязательства Азербайджана резко увеличились

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Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Совокупные обязательства коммерческих банков и НКО перед Центробанком Азербайджана (ЦБА) на 1 июля 2017 года составили 6 847,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, объем обязательств по сравнению с показателем на 1 июня вырос на 397,3 млн манатов или 6,16%, в годовом сравнении сократился на 71,2 млн манатов или 1,03%.

Отметим, что максимальное значение обязательств коммерческих банков перед ЦБА отмечалось в октябре 2016 года (7 507 млн манатов). Последний показатель ниже максимального значения на 659,1 млн манатов или 8,78%.

Аналитическая группа Report отмечает, что резкий рост централизованных обязательств банков и НКО на фоне прибыли банковского сектора во втором квартале может быть связан с процессом реструктуризации Международного банка Азербайджана.