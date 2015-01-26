​Центральный банк Англии принял решение поднять базовую процентную ставку

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Центральный банк Англии (Bank of England) намерен поднять базовую процентную ставку, чтобы достичь роста инфляции в стране до 2%. Как сообщает Report, об этом заявила в своем интервью "The Wall Street Journal" член комитета по монетарной политике Центрального банка Англии Кристин Форбс.

Согласно данным Бюро национальной статистики, инфляция в стране после ноября 2014 года снизилась с 1% до 0,5%, что является самым низким показателем уровня инфляции с 2000 года.

По словам К.Форбс, снижение цены на нефть до 2016 года может спровоцировать потребительский и инвестиционный рост в Великобритании.