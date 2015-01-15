Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Центр страхового обучения Азербайджана приступит к деятельности в феврале. Как сообщает Report, об этом принято решение на заседании Наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА).

На заседании была обсуждена деятельность АСА за 2014 год, а также план работ на 2015 год. Наряду с этим, был предоставлен отчет по бюджету АСА на 2014 год и проведены обсуждения в связи с бюджетом на 2015 год. Также на заседании обсуждались дополнения и изменения, внесенные в страховое законодательство в 2014 году, и поправки, запланированные на 2015 год.

На заседании состоялся обмен мнениями по вопросам привлечения в Ассоциацию новых членов (брокеров, являющихся юридическими лицами), подготовки "черного списка" страховых агентов и другим вопросам.

Наряду с этим, обсуждались вопросы организации VI Азербайджанского международного страхового форума и "Азербайджанского вечера" на традиционно проводимой в Баден-Бадене неделе страховщиков и перестраховщиков.