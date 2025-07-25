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Центр социальных исследований выбирает аудитора

Центр социальных исследований выбирает аудитора 16:11
Финансы
25 июля 2025 г. 16:18
Центр социальных исследований выбирает аудитора

Центр социальных исследований (ЦСИ) отбирает аудитора финансовой отчетности за 2024 год.

Как сообщает Report, плата за участие в запросе котировок составляет 23 маната.

Претенденты могут представить свои предложения до 5 августа по адресу ЦСИ: город Баку, Ясамальский район, улица Исмаила бека Гутгашинлы, 18.

Рассмотрение предложений состоится также 5 августа в 12:00 по указанному адресу.

Аудит финотчетности фонда за 2023 год проводило ООО "Professional Financial Experts". За свои услуги компания получила 2,399 тыс. манатов.

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