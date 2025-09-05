Центр 4SIM в Азербайджане выбрал аудитора

Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики подвел итоги открытого тендера на аудит финансовой отчетности за 2024 год.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера стала "Abacus Audit And Consulting".

Компании-победителю будет выплачено 8 260 манатов.

Напомним, что аудит финансовой отчетности 4SIM за 2023 год проводила компания "SR Audit Solutions". За оказание этих услуг компании было выплачено 8 тыс. манатов.