Центр 4SIM в Азербайджане выбрал аудитора
Финансы
- 05 сентября, 2025
- 13:32
Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики подвел итоги открытого тендера на аудит финансовой отчетности за 2024 год.
Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера стала "Abacus Audit And Consulting".
Компании-победителю будет выплачено 8 260 манатов.
Напомним, что аудит финансовой отчетности 4SIM за 2023 год проводила компания "SR Audit Solutions". За оказание этих услуг компании было выплачено 8 тыс. манатов.
