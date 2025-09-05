Центр 4SIM в Азербайджане выбрал аудитора

Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Финансы
    • 05 сентября, 2025
    • 13:32
    Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики подвел итоги открытого тендера на аудит финансовой отчетности за 2024 год.

    Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера стала "Abacus Audit And Consulting".

    Компании-победителю будет выплачено 8 260 манатов.

    Напомним, что аудит финансовой отчетности 4SIM за 2023 год проводила компания "SR Audit Solutions". За оказание этих услуг компании было выплачено 8 тыс. манатов.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycanda 4SİM Mərkəzi auditor seçib

