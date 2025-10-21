Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Цена золота снизилась под влиянием нескольких факторов

    Финансы
    • 21 октября, 2025
    • 10:20
    Стоимость золота во вторник утром снижается под влиянием нескольких факторов, включая ослабление спроса на надежные активы на фоне планируемой встречи глав США и Китая по вопросам урегулирования торговых отношений.

    Как передает Report, это следует из данных торговых площадок.

    Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $16,99 относительно предыдущего закрытия, или на 0,39%, - до $4 342,41 за тройскую унцию.

    Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 1,81% - до $50,455 за унцию.

    В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще планирует встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином в Южной Корее через несколько недель, чтобы добиться справедливого торгового соглашения.

    стоимость золота фьючерсы драгметаллы

