Цена золота снизилась под влиянием нескольких факторов

Стоимость золота во вторник утром снижается под влиянием нескольких факторов, включая ослабление спроса на надежные активы на фоне планируемой встречи глав США и Китая по вопросам урегулирования торговых отношений.

Как передает Report, это следует из данных торговых площадок.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $16,99 относительно предыдущего закрытия, или на 0,39%, - до $4 342,41 за тройскую унцию.

Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 1,81% - до $50,455 за унцию.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще планирует встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином в Южной Корее через несколько недель, чтобы добиться справедливого торгового соглашения.