Цена золота обновила исторический максимум, превысив $3 700 за тройскую унцию

Биржевая цена золота выросла на 1,2% в понедельник, показатель впервые в истории превысил $3 750 за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на $45,22 относительно предыдущего закрытия, или на 1,22%, до $3 751,02 за тройскую унцию, показатель впервые в истории превысил отметку в $3 750 за тройскую унцию.

Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 2,65%, до $44,09 за унцию.