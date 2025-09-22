Цена золота обновила исторический максимум, превысив $3 700 за тройскую унцию
Финансы
- 22 сентября, 2025
- 11:00
Биржевая цена золота выросла на 1,2% в понедельник, показатель впервые в истории превысил $3 750 за тройскую унцию.
Как передает Report, это следует из данных торгов.
Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на $45,22 относительно предыдущего закрытия, или на 1,22%, до $3 751,02 за тройскую унцию, показатель впервые в истории превысил отметку в $3 750 за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 2,65%, до $44,09 за унцию.
Последние новости
11:24
Папикян: Минобороны Армении получает консультации от США, Франции и ГрецииВ регионе
11:20
Камран Алиев: Азербайджан всегда был сторонником мираПроисшествия
11:18
В ходе беспорядков на Филиппинах задержаны свыше 200 человекДругие страны
11:13
Министр: Сербия делает ставку на инфраструктуру для интеграции в евразийские коридорыДругие страны
11:12
FutureThink: Главное препятствие для инноваций - мышление, а не капиталБизнес
11:10
Микаил Джаббаров: Направление Восток–Запад сохранит ключевое значениеБизнес
11:08
Посол: Представлять Францию в стране, решительно идущей по пути мира, - большая честьВнешняя политика
11:02
Швеция представила предвыборный бюджет с налоговыми льготами и ростом военных расходовДругие страны
11:02