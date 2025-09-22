Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF-2025
    Цена золота обновила исторический максимум, превысив $3 700 за тройскую унцию

    Финансы
    • 22 сентября, 2025
    • 11:00
    Цена золота обновила исторический максимум, превысив $3 700 за тройскую унцию

    Биржевая цена золота выросла на 1,2% в понедельник, показатель впервые в истории превысил $3 750 за тройскую унцию.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на $45,22 относительно предыдущего закрытия, или на 1,22%, до $3 751,02 за тройскую унцию, показатель впервые в истории превысил отметку в $3 750 за тройскую унцию.

    Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 2,65%, до $44,09 за унцию.

