Цена золота на Comex обновила исторический максимум
Финансы
- 15 сентября, 2025
- 22:14
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $3 700 за тройскую унцию впервые с 9 сентября 2025 года и обновила исторический максимум.
Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.
На 17:40 по бакинскому времени цена на драгметалл составляла $3 701,2 за тройскую унцию (+0,48%). По состоянию на 19:58 стоимость золота ускорила рост и торговалась на уровне $3 722,2 за тройскую унцию (+1,05%), обновив исторический максимум.
