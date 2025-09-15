Цена золота на Comex обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $3 700 за тройскую унцию впервые с 9 сентября 2025 года и обновила исторический максимум.

Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

На 17:40 по бакинскому времени цена на драгметалл составляла $3 701,2 за тройскую унцию (+0,48%). По состоянию на 19:58 стоимость золота ускорила рост и торговалась на уровне $3 722,2 за тройскую унцию (+1,05%), обновив исторический максимум.