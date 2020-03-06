​Цена золота достигла 1 700 долларов

Цена одной унции золота на мировых товарных биржах обновила 7-летний максимум и достигла 1 690 долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это на 1,1% больше, чем по итогам прошлого года.

В качестве причины подорожания драгоценного металла указывается угроза распространения коронавируса, в связи с чем инвесторы направили свои средства в золото как безопасный актив.

Параллельно с подорожанием золота наблюдается спад на фондовых рынках. Речь идет в основном об акциях глобальных компаний и государственных облигациях США.