Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Цена на золото впервые в истории превысила $5,2 тыс. за тройскую унцию

    Финансы
    • 28 января, 2026
    • 06:53
    Цена на золото впервые в истории превысила $5,2 тыс. за тройскую унцию

    Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $5 200 за тройскую унцию.

    Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

    По данным на 05:40 по бакинскому времени, цена на драгметалл росла на 2,41% и составляла $5 205,1 за тройскую унцию. К 05:45 стоимость золота ускорила рост до $5 216,7 за унцию (плюс 2,64%).

    В 06:32 был зафиксирован очередной рекорд - $5 224,2 за тройскую унцию.

    цена на золото Биржа Comex
    Qızılın qiyməti tarixdə ilk dəfə bir troya unsiyası üçün 5,2 min dolları keçib

    Последние новости

    08:11

    Ученые из США разработали наноматериал, уничтожающий раковые клетки

    Наука и образование
    07:49

    При атаке российских дронов на Киевскую область погибли два человека

    Другие страны
    07:36

    Бывшая вынужденная переселенка из Хоровлу: Мы возродим родное село

    Внутренняя политика
    07:20

    Жительница Хоровлу: Мы 33 года с тоской ждали возвращения в родные края

    Внутренняя политика
    06:57
    Фото

    В село Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:53

    Цена на золото впервые в истории превысила $5,2 тыс. за тройскую унцию

    Финансы
    06:14

    В США из-за снежной бури погибли 42 человека

    Другие страны
    05:46

    КНДР провела испытания обновленной крупнокалиберной РСЗО

    Другие страны
    05:20

    В Якутии при пожаре в частном доме погибли пять человек

    В регионе
    Лента новостей