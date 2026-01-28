Цена на золото впервые в истории превысила $5,2 тыс. за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $5 200 за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

По данным на 05:40 по бакинскому времени, цена на драгметалл росла на 2,41% и составляла $5 205,1 за тройскую унцию. К 05:45 стоимость золота ускорила рост до $5 216,7 за унцию (плюс 2,64%).

В 06:32 был зафиксирован очередной рекорд - $5 224,2 за тройскую унцию.