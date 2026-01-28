Цена на золото впервые в истории превысила $5,2 тыс. за тройскую унцию
Финансы
- 28 января, 2026
- 06:53
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $5 200 за тройскую унцию.
Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.
По данным на 05:40 по бакинскому времени, цена на драгметалл росла на 2,41% и составляла $5 205,1 за тройскую унцию. К 05:45 стоимость золота ускорила рост до $5 216,7 за унцию (плюс 2,64%).
В 06:32 был зафиксирован очередной рекорд - $5 224,2 за тройскую унцию.
Последние новости
08:11
Ученые из США разработали наноматериал, уничтожающий раковые клеткиНаука и образование
07:49
При атаке российских дронов на Киевскую область погибли два человекаДругие страны
07:36
Бывшая вынужденная переселенка из Хоровлу: Мы возродим родное селоВнутренняя политика
07:20
Жительница Хоровлу: Мы 33 года с тоской ждали возвращения в родные краяВнутренняя политика
06:57
Фото
В село Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцевВнутренняя политика
06:53
Цена на золото впервые в истории превысила $5,2 тыс. за тройскую унциюФинансы
06:14
В США из-за снежной бури погибли 42 человекаДругие страны
05:46
КНДР провела испытания обновленной крупнокалиберной РСЗОДругие страны
05:20