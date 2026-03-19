Цена на золото снизилась на более чем 2%

Стоимость апрельского фьючерса на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опустилась ниже $4 750 за тройскую унцию впервые с 5 февраля 2026 года.

Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

Цена на драгметалл снижалась 2,04%, до $4 796,2 за тройскую унцию.

Стоимость золота ускорила снижение и находилась на уровне $4 794,1 за тройскую унцию (-2,09%). В это же время фьючерс на серебро с поставкой в мае 2026 года снизился на 6,05%, до $72,895 за тройскую унцию, опускаясь ниже $73 за тройскую унцию впервые с 17 февраля.