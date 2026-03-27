Цена на золото повысилась на 1,5%, серебро подорожало на 3%
Финансы
- 27 марта, 2026
- 10:12
Биржевая стоимость золота выросла на 1,5%.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Спрос на драгоценный металл сохраняется, динамика его котировок сдерживается более жесткой денежно-кредитной политикой мировых центробанков.
Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на $68,51 относительно предыдущего закрытия, или на 1,55%, до $4 477,51 за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 2,99% - до $69,963 доллара за унцию.
