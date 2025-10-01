Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Цена на золото обновила исторический рекорд

    Финансы
    • 01 октября, 2025
    • 09:09
    Цена на золото обновила исторический рекорд

    Фьючерс на золото с поставкой в декабре на бирже Comex впервые в истории поднялся выше $3 900 за тройскую унцию.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Стоимость драгоценного металла выросла на 0,33%, до $3886,1 за тройскую унцию. Также на 1,16% подорожало серебро, до $47,1 за унцию.

    В сентябре мировые инвесторы вложили в золотые фонды $15,5 млрд, что стало вторым по величине результатом за все время наблюдений. Интерес к металлу связан с ожиданием новых шагов ФРС по снижению базовой ставки. Аналитики ожидают, что в ближайшее время стоимость драгоценного металла превысит $4 тыс.

    стоимость золота Comex фьючерсы ФРС США
    Gold prices reach new all-time high

    Последние новости

    09:38

    Южная Корея в 2026 году увеличит расходы на оборону на 8,2% до $47 млрд

    Другие страны
    09:37

    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $70

    Энергетика
    09:34

    В поселке Баил возникнут перебои в газоснабжении

    Энергетика
    09:34

    Число погибших из-за землетрясения на Филиппинах выросло до 69 - ОБНОВЛЕНО-4

    Другие страны
    09:31

    Генпрокуратура Азербайджана задержала с поличным 11 коррупционеров в прошлом году

    Происшествия
    09:28

    Посол Беларуси и министр образования обсудили перспективы сотрудничества

    Внешняя политика
    09:24

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2025)

    Финансы
    09:20

    В Азербайджане за год по уголовным делам взыскано более 18,3 млн манатов материального ущерба

    Внутренняя политика
    09:15

    Лига чемпионов: "Карабах" сыграет сегодня в Баку против "Копенгагена"

    Футбол
    Лента новостей