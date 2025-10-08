Биржевая цена на золото обновила исторический максимум, превысив $4 050 за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов на Comex.

Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 1,69%, до $48,318 за унцию.