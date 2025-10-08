Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Цена на золото обновила исторический максимум

    Финансы
    • 08 октября, 2025
    • 09:11
    Биржевая цена на золото обновила исторический максимум, превысив $4 050 за тройскую унцию.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов на Comex.

    Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 1,69%, до $48,318 за унцию.

