Цена на серебро впервые превысила $50 за тройскую унцию
Финансы
- 13 октября, 2025
- 16:53
Биржевая цена на серебро повысилась на 6%, обновив исторический максимум и впервые превысив отметку в $50 за тройскую унцию.
Как передает Report, об этом следует из данных торгов.
Цена декабрьского фьючерса на серебро увеличилась на 5,94% относительно предыдущего закрытия - до $50,04 за тройскую унцию. А новый исторический максимум, достигнутый минутами ранее, составил $50,083.
