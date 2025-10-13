Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Цена на серебро впервые превысила $50 за тройскую унцию

    Финансы
    • 13 октября, 2025
    • 16:53
    Цена на серебро впервые превысила $50 за тройскую унцию

    Биржевая цена на серебро повысилась на 6%, обновив исторический максимум и впервые превысив отметку в $50 за тройскую унцию.

    Как передает Report, об этом следует из данных торгов.

    Цена декабрьского фьючерса на серебро увеличилась на 5,94% относительно предыдущего закрытия - до $50,04 за тройскую унцию. А новый исторический максимум, достигнутый минутами ранее, составил $50,083.

    стоимость серебра драгметаллы фьючерсы

    Последние новости

    17:45

    Военное крыло ХАМАС сегодня передаст Израилю тела четырех погибших заложников

    Другие страны
    17:40

    Бессент: Шатдаун уже начинает влиять на экономику США

    Другие страны
    17:37

    Кошта: ЕС полностью поддерживает план Трампа по Газе и готов внести свой вклад

    Другие страны
    17:31

    Германия планирует приобрести более 400 БТР за 7 млрд евро

    Другие страны
    17:20

    Представитель ПФЛ получил назначение на матч итальянского клуба в Лиге Европы

    Футбол
    17:14

    Бессент: США могут подождать с введением пошлин в 100% на китайские товары

    Другие страны
    17:14

    Трамп отправился из Израиля в Египет

    Другие страны
    17:03

    СМИ: Президент Мадагаскара покинул страну на французском военном самолете

    Другие страны
    16:56

    Агентство: Будут приняты необходимые меры в связи с найденным в подвале младенцем

    Социальная защита
    Лента новостей