Цена на серебро впервые превысила $50 за тройскую унцию

Биржевая цена на серебро повысилась на 6%, обновив исторический максимум и впервые превысив отметку в $50 за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на серебро увеличилась на 5,94% относительно предыдущего закрытия - до $50,04 за тройскую унцию. А новый исторический максимум, достигнутый минутами ранее, составил $50,083.