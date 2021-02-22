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Цена на медь превысила 9 тыс. долларов впервые с сентября 2011 года

Цена на медь превысила 9 тыс. долларов впервые с сентября 2011 года Цена этого металла в ходе торгов на бирже Comex в пике достигала 9,294 тыс. долларов за тонну
Финансы
22 февраля 2021 г. 15:53
Цена на медь превысила 9 тыс. долларов впервые с сентября 2011 года

Цена меди в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) растет на 3,49%, достигая 9,294 тыс. долларов США за тонну, свидетельствуют данные торговой площадки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, цена на медь превысила 9 тыс. долларов США за тонну впервые с сентября 2011 года.

Ранее заместитель генерального директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Олег Брагин на выездной сессии Веронского евразийского экономического форума в Екатеринбурге прогнозировал уверенный рост цен на медь до 2030 года.

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Версия на азербайджанском языке Misin qiyməti son 9 ilin ən yüksək həddinə çatıb
Версия на английском языке Copper price exceeds $9,000 for first time since September 2011

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