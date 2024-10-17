Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2024 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум и торгуется выше $2 710 за тройскую унцию.

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2024 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум и торгуется выше $2 710 за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

По данным на 18:53 по бакинскому времени, цена золота ускорила рост до $2 711,9 за унцию (+0,77%). К 19:48 стоимость драгметалла составила $2710,30 за тройскую унцию.

В последний раз стоимость фьючерса на золото достигала отметки $2 708,7 за тройскую унцию 26 сентября 2024 года.