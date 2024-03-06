Цена биткойна упала более чем на 10%

Биткойн в ходе торговой сессии во вторник падает на 10,14%, до $60,56 тыс.

Биткойн в ходе торговой сессии во вторник падает на 10,14%, до $60,56 тыс.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 00:01 по бакинскому времени, курс биткойна замедлил снижение и находился на уровне $61,966 тыс. (-7,92%).

Ранее 5 марта курс биткойна обновил исторический максимум, достигнув $69 тыс. впервые с 10 ноября 2021 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.