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Цена биткойна упала более чем на 10%

Цена биткойна упала более чем на 10% Биткойн в ходе торговой сессии во вторник падает на 10,14%, до $60,56 тыс.
Финансы
6 марта 2024 г. 00:52
Цена биткойна упала более чем на 10%

Биткойн в ходе торговой сессии во вторник падает на 10,14%, до $60,56 тыс.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 00:01 по бакинскому времени, курс биткойна замедлил снижение и находился на уровне $61,966 тыс. (-7,92%).

Ранее 5 марта курс биткойна обновил исторический максимум, достигнув $69 тыс. впервые с 10 ноября 2021 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

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