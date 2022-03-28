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Цена биткоина выросла на 5,9%

Цена биткоина выросла на 5,9% Стоимость биткоина в понедельник утром повысилась, превысив отметку в 47 тыс. долларов США.
Финансы
28 марта 2022 г. 10:11
Цена биткоина выросла на 5,9%

Стоимость биткоина в понедельник утром повысилась, превысив отметку в 47 тыс. долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин подорожал на 5,9% — до 47,25 тыс. долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин подорожал на 5,69% — до 47,169 тыс. долларов. Д

В январе биткоин подешевел почти на 17%, в феврале его цена несколько восстановилась, поднявшись на 12%. С начала марта стоимость криптовалюты пока демонстрирует рост на 8%, в целом в течение месяца криптовалюта показывала умеренную динамику без резких скачков.

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Версия на английском языке Bitcoin price rises by 5.9%

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