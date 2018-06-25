Цена биткоина на этой неделе может опуститься ниже 5 тысяч долларов

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина на этой неделе, скорее всего, продолжит снижаться и опустится впервые с октября 2017 года ниже психологической отметки в 5 тысяч долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Как отметил аналитик "Альпари" Владислав Антонов, "черный день" крипторынка мог быть вызван новостями из Японии и США. Так, агентство финансовых услуг Японии по результатам проверки деятельности бирж обнаружила у 16 японских криптобирж недочеты в сфере безопасности.

Глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов указал на произошедший взлом криптобиржи Bithumb: "С каждым таким случаем снижается доверие к криптобиржам, где инвесторы рискуют потерять все свои средства".

Независимый аналитик рынка Александр Боев считает, что время "очень быстрых денег" на криптовалютах заканчивается. Отметим, что цена биткоина в сравнении с концом прошлой недели немного выросла, достигнув 6 147 долларов.