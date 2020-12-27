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Цена биткоина дважды за день побила исторический рекорд

Цена биткоина дважды за день побила исторический рекорд Стоимость биткоина второй раз за день побила исторический максимум, превысив 26 тысяч долларов
Финансы
27 декабря 2020 г. 02:08
Цена биткоина дважды за день побила исторический рекорд

Стоимость биткоина второй раз за день побила исторический максимум, превысив 26 тысяч долларов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Coindesk.

На 00:40 по бакинскому времени времени биткоин дорожает на 6,88 процента, до 26 258 долларов.

В прошлый раз цена биткоина побила исторический максимум утром 26 декабря. Тогда его стоимость впервые превысила 25 тысяч долларов. До этого стоимость криптовалюты стала рекордной 20 декабря, когда цена впервые превысила 24 тысячи долларов. 17 декабря криптовалюта обновила максимум и преодолела отметку в 22 тысячи долларов.

Сейчас инвесторы идут на рискованные сделки из-за масштабных вливаний Федеральной резервной системы (ФРС) и других центробанков в экономику. Также цену криптовалюты подстегивает общий позитив на новостях о том, что пандемию коронавируса удастся победить за счет появления эффективных вакцин. В Morgan Stanley не исключают, что в скором времен биткоин может постепенно вытеснить доллар и лишить его статуса резервной валюты.

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