​ЦБА: Завтра курс доллара составит 1,5706 AZN/USD

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил курс доллара на 14 января на уровне 1,5706 USD/AZN.
Об этом сообщили Report в ЦБА.
Отметим, что 13 января официальный курс доллара в Азербайджане составил 1,5682 AZN/USD.
Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил курс доллара на 14 января на уровне 1,5706 USD/AZN.
Об этом сообщили Report в ЦБА.
Отметим, что 13 января официальный курс доллара в Азербайджане составил 1,5682 AZN/USD.
Tural İbadlıАвтор новости
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