​ЦБА: Завтра курс доллара составит 1,5706 AZN/USD

13 января, 2016 17:41

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил курс доллара на 14 января на уровне 1,5706 USD/AZN. Об этом сообщили Report в ЦБА. Отметим, что 13 января официальный курс доллара в Азербайджане составил 1,5682 AZN/USD.