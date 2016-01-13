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    ​ЦБА: Завтра курс доллара составит 1,5706 AZN/USD

    Вчера официальный курс доллара в Азербайджане составил 1,5682 AZN/USD

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил курс доллара на 14 января на уровне 1,5706 USD/AZN.

    Об этом сообщили Report в ЦБА.

    Отметим, что 13 января официальный курс доллара в Азербайджане составил 1,5682 AZN/USD. 

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