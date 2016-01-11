 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​ЦБА: Завтра курс доллара составит 1,5685 AZN/USD

    11 января официальный курс доллара в Азербайджане составил 1,5642 AZN/USD

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил курс доллара на 12 января на уровне 1,5685 AZN/USD.

    Об этом сообщили Report в ЦБА.

    Отметим, что 11 января официальный курс доллара в Азербайджане составил 1,5642 AZN/USD.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi