​ЦБА: Завтра курс доллара составит 1,5685 AZN/USD

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил курс доллара на 12 января на уровне 1,5685 AZN/USD.
Об этом сообщили Report в ЦБА.
Отметим, что 11 января официальный курс доллара в Азербайджане составил 1,5642 AZN/USD.
Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил курс доллара на 12 января на уровне 1,5685 AZN/USD.
Об этом сообщили Report в ЦБА.
Отметим, что 11 января официальный курс доллара в Азербайджане составил 1,5642 AZN/USD.
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Tural İbadlıАвтор новости