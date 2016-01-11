​ЦБА: Завтра курс доллара составит 1,5685 AZN/USD

11 января, 2016 18:19

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил курс доллара на 12 января на уровне 1,5685 AZN/USD. Об этом сообщили Report в ЦБА. Отметим, что 11 января официальный курс доллара в Азербайджане составил 1,5642 AZN/USD.

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