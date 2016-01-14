​ЦБА: Завтра курс доллара останется стабильным

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) сохранил официальный курс доллара на 15 января на уровне 1,5706 USD/AZN.
Об этом сообщили Report в ЦБА.
Отметим, что 14 января официальный курс доллара в Азербайджане составил 1,5706 AZN/USD.
Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) сохранил официальный курс доллара на 15 января на уровне 1,5706 USD/AZN.
Об этом сообщили Report в ЦБА.
Отметим, что 14 января официальный курс доллара в Азербайджане составил 1,5706 AZN/USD.
Tural İbadlıАвтор новости
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