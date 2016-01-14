 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​ЦБА: Завтра курс доллара останется стабильным

    Сегодня официальный курс доллара в Азербайджане составил 1,5706 AZN/USD

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) сохранил официальный курс доллара на 15 января на уровне 1,5706 USD/AZN. 

    Об этом сообщили Report в ЦБА.

    Отметим, что 14 января официальный курс доллара в Азербайджане составил 1,5706 AZN/USD. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi