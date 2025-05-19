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ЦБА запустил Интерактивную статистическую базу данных

ЦБА запустил Интерактивную статистическую базу данных 10:18 Центральный банк Азербайджана (ЦБА) создал новую "Интерактивную статистическую базу данных" (Навигацию) для оперативного предоставления общественности основных статистических показателей и аналитических обзоров.
Финансы
19 мая 2025 г. 10:44
ЦБА запустил Интерактивную статистическую базу данных

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ввел в эксплуатацию новую "Интерактивную статистическую базу данных" (Навигацию) для оперативного предоставления общественности основных статистических показателей и аналитических обзоров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, новая навигационная система разработана на двух языках (азербайджанском и английском) с функциональным и современным интерфейсом для расширения возможностей доступа внутренних и внешних пользователей к критически важной информации.

В настоящее время навигация состоит из главной страницы и 5 различных разделов (Макроэкономическая статистика, Монетарная статистика, Статистика финансового сектора, Статистика платежных систем и Статистика внешнего сектора). В каждом разделе представлены информативные панели, графики и таблицы.

Запуск данной системы позволит сформировать базу данных для проведения научно-исследовательских работ, прогнозирования, подготовки аналитических справок и т.д. В последующие периоды при необходимости будут рассмотрены возможности расширения охвата системы Навигации.

"Интерактивная статистическая база данных" интегрирована в раздел Статистика на сайте ЦБА.

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Версия на английском языке Central Bank of Azerbaijan launches interactive statistical database
Версия на азербайджанском языке AMB “İnteraktiv statistik məlumat bazası”nı istifadəyə verib

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