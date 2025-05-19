ЦБА запустил Интерактивную статистическую базу данных

10:18 Центральный банк Азербайджана (ЦБА) создал новую "Интерактивную статистическую базу данных" (Навигацию) для оперативного предоставления общественности основных статистических показателей и аналитических обзоров.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ввел в эксплуатацию новую "Интерактивную статистическую базу данных" (Навигацию) для оперативного предоставления общественности основных статистических показателей и аналитических обзоров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, новая навигационная система разработана на двух языках (азербайджанском и английском) с функциональным и современным интерфейсом для расширения возможностей доступа внутренних и внешних пользователей к критически важной информации.

В настоящее время навигация состоит из главной страницы и 5 различных разделов (Макроэкономическая статистика, Монетарная статистика, Статистика финансового сектора, Статистика платежных систем и Статистика внешнего сектора). В каждом разделе представлены информативные панели, графики и таблицы.

Запуск данной системы позволит сформировать базу данных для проведения научно-исследовательских работ, прогнозирования, подготовки аналитических справок и т.д. В последующие периоды при необходимости будут рассмотрены возможности расширения охвата системы Навигации.

"Интерактивная статистическая база данных" интегрирована в раздел Статистика на сайте ЦБА.