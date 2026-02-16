ЦБА закрывает "Офис наличных денег" и передает услуги коммерческим банкам

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение усовершенствовать свою деятельность по обслуживанию населения.

Как сообщили Report в ЦБА, до настоящего времени граждане, желающие обменять национальные банкноты, приобрести юбилейные и памятные денежные знаки или получить заказы, оформленные через "Систему онлайн-продажи юбилейных и памятных банкнот", были вынуждены обращаться в территориальные отделения ЦБА (Евлахский резервный центр, Билясуварский региональный центр и Управление Нахчыванской Автономной Республики), а также в специализированный "Офис наличных денег", расположенный в Баку на проспекте Бюльбюля, 27.

1Со 2 марта услуга обмена национальных банкнот станет доступна бесплатно во всех филиалах и отделениях банков-операторов страны - ОАО "Международный банк Азербайджана" и ОАО Kapital Bank. С этой даты деятельность "Офиса наличных денег" на проспекте Бюльбюля будет прекращена.

Что касается юбилейных и памятных банкнот, их продажа и выдача заказов будут осуществляться в новом формате: каждый вторник, среду и четверг с 10:00 до 12:00 в административном здании ЦБА по адресу: г. Баку, ул. Рашида Бейбутова, 90.

Помимо этого, купля-продажа инвестиционных банкнот будут по-прежнему осуществляться у агентов по продажам - ОАО Bank of Baku и ОАО TuranBank.

В соответствии с "Правилами определения признаков непригодных к обращению национальных банкнот, их экспертизы и замены" ЦБА, в связи с заменой национальных банкнот можно обратиться в территориальные отделения учреждения, в действующие в стране банки, местные филиалы иностранных банков, а также в национальную почтовую службу.