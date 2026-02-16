Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    ЦБА закрывает "Офис наличных денег" и передает услуги коммерческим банкам

    Финансы
    • 16 февраля, 2026
    • 11:33
    ЦБА закрывает Офис наличных денег и передает услуги коммерческим банкам

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение усовершенствовать свою деятельность по обслуживанию населения.

    Как сообщили Report в ЦБА, до настоящего времени граждане, желающие обменять национальные банкноты, приобрести юбилейные и памятные денежные знаки или получить заказы, оформленные через "Систему онлайн-продажи юбилейных и памятных банкнот", были вынуждены обращаться в территориальные отделения ЦБА (Евлахский резервный центр, Билясуварский региональный центр и Управление Нахчыванской Автономной Республики), а также в специализированный "Офис наличных денег", расположенный в Баку на проспекте Бюльбюля, 27.

    1Со 2 марта услуга обмена национальных банкнот станет доступна бесплатно во всех филиалах и отделениях банков-операторов страны - ОАО "Международный банк Азербайджана" и ОАО Kapital Bank. С этой даты деятельность "Офиса наличных денег" на проспекте Бюльбюля будет прекращена.

    Что касается юбилейных и памятных банкнот, их продажа и выдача заказов будут осуществляться в новом формате: каждый вторник, среду и четверг с 10:00 до 12:00 в административном здании ЦБА по адресу: г. Баку, ул. Рашида Бейбутова, 90.

    Помимо этого, купля-продажа инвестиционных банкнот будут по-прежнему осуществляться у агентов по продажам - ОАО Bank of Baku и ОАО TuranBank.

    В соответствии с "Правилами определения признаков непригодных к обращению национальных банкнот, их экспертизы и замены" ЦБА, в связи с заменой национальных банкнот можно обратиться в территориальные отделения учреждения, в действующие в стране банки, местные филиалы иностранных банков, а также в национальную почтовую службу.

    население финансовые услуги ЦБА обмен банкнот Международный банк Азербайджана Kapital Bank
    AMB əhaliyə xidmət üzrə fəaliyyətini təkmilləşdirir
    Ты - Король

    Последние новости

    11:59

    ГКНБ Кыргызстана: В трех реабилитационных центрах пытали пациентов, двое умерли

    В регионе
    11:57

    Генпрокуратура расследует смерть пациентки после операции в частной клинике Баку

    Происшествия
    11:51
    Фото

    В город Ходжалы, поселки Гадрут и Гырмызы Базар возвращаются еще 60 семей

    Внутренняя политика
    11:45

    В Пакистане в результате взрыва погибли два человека, в том числе ребенок

    Другие страны
    11:42
    Фото

    Дни азербайджанского кино стартовали в Берлине показом фильма "Танец Победы"

    Kультурная политика
    11:37

    Число налогоплательщиков в Азербайджане приблизилось к 1,7 млн

    Бизнес
    11:37

    Посол: Баку и Абу-Даби договорились о всеобъемлющем экономическом партнерстве

    Внешняя политика
    11:36
    Фото

    В Нахчыване в следовавшем из Ирана в Турцию грузовике обнаружен 41 кг метамфетамина

    Происшествия
    11:33

    ЦБА закрывает "Офис наличных денег" и передает услуги коммерческим банкам

    Финансы
    Лента новостей