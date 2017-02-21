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    ЦБА выпустит ноты на 550 млн манатов

    Срок обращения ценных бумаг составляет 35 дней

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) зарегистрировала две эмиссии облигаций Центробанка Азербайджана (ЦБА).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

    По информации, речь идет о 5 000 000 краткосрочных нот номинальной стоимостью 100 манатов (номер госрегистрации 56S) и 500 000 краткосрочных нот номинальной стоимостью 100 манатов (номер госрегистрации 50200853S). Общий объем эмиссии - 550 млн манатов.

    Срок обращения ценных бумаг составляет 35 дней.

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