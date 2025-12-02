ЦБА выдал обязательные предписания еще двум страховым компаниям

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательные для исполнения предписания страховым компаниям "Azərbaycan Sənaye Sığorta" и "Qala Həyat Sığorta".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Регулятор выявил несоблюдение "Стандартов корпоративного управления в страховых компаниях" в обеих организациях. В связи с этим, на основании требований статьи 102 закона "О страховой деятельности", страховщикам были выданы обязательные для исполнения предписания.