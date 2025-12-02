ЦБА выдал обязательные предписания еще двум страховым компаниям
- 02 декабря, 2025
- 11:53
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательные для исполнения предписания страховым компаниям "Azərbaycan Sənaye Sığorta" и "Qala Həyat Sığorta".
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Регулятор выявил несоблюдение "Стандартов корпоративного управления в страховых компаниях" в обеих организациях. В связи с этим, на основании требований статьи 102 закона "О страховой деятельности", страховщикам были выданы обязательные для исполнения предписания.
