AMB daha iki sığorta şirkətinə icrası məcburi göstəriş verib
Maliyyə
- 02 dekabr, 2025
- 11:42
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Azərbaycan Sənaye Sığorta" və "Qala Həyat Sığorta" ASC-lərə icrası məcburi göstəriş verib.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qurum hər iki şirkətdə "Sığortaçılarda korporativ idarəetmə Standartları"na əməl olunmadığını üzə çıxarıb. Odur ki, "Sığorta fəaliyyəti haqqında" qanunun 102-ci maddəsinin tələblərinə əsasən sığortaçılara icrası məcburi göstəriş verilib.
Son xəbərlər
12:17
Foto
MPK və Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyası arasında memorandum imzalanıbFərdi
12:16
Ali Məhkəmə qətldə təqsirləndirilərək ömürlük cəza alan şəxsin həbs müddətini azaldıbHadisə
12:11
Sabah Sumqayıtda 45 min abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
12:10
AFAD rəhbəri: Ekstremal vəziyyətlərdə doğru xəbər vermək çox vacibdirRegion
12:06
AZAL-ın təyyarələrində multimedia əyləncə sistemi yenilənibİnfrastruktur
12:06
Foto
ASAN Süni İntellekt platformasının (ASAN AI Hub) açılış mərasimi keçirilibDaxili siyasət
12:05
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyində xüsusi qərargah yaradılıbİnfrastruktur
12:02
Deputat: "Azərbaycana turist axının azalması araşdırılmalıdır"Turizm
12:01