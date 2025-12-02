İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    AMB daha iki sığorta şirkətinə icrası məcburi göstəriş verib

    Maliyyə
    • 02 dekabr, 2025
    • 11:42
    AMB daha iki sığorta şirkətinə icrası məcburi göstəriş verib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Azərbaycan Sənaye Sığorta" və "Qala Həyat Sığorta" ASC-lərə icrası məcburi göstəriş verib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurum hər iki şirkətdə "Sığortaçılarda korporativ idarəetmə Standartları"na əməl olunmadığını üzə çıxarıb. Odur ki, "Sığorta fəaliyyəti haqqında" qanunun 102-ci maddəsinin tələblərinə əsasən sığortaçılara icrası məcburi göstəriş verilib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı icrası məcburi göstəriş
    ЦБА выдал обязательные предписания еще двум страховым компаниям

