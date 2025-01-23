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ЦБА выдал обязательное к исполнению предписание ООО "Азерпочт"

ЦБА выдал обязательное к исполнению предписание ООО "Азерпочт" Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательное к исполнению предписание ООО "Азерпочт".
Финансы
23 января 2025 г. 17:29
ЦБА выдал обязательное к исполнению предписание ООО Азерпочт

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательное к исполнению предписание ООО "Азерпочт".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, государственная компания нарушила требование пункта 2.8 "Правил о форме, содержании и периодичности пруденциальной отчетности, составляемой национальным оператором почтовой связи", предоставив пруденциальные отчеты с опозданием. Поэтому, руководствуясь требованиями статьи 13-4.4.6 закона "О почте", ООО "Азерпочт" было дано обязательное к исполнению предписание о представлении этих отчетов в установленные законодательством сроки.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı "Azərpoçt"a icrası məcburi göstəriş verib

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