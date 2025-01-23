ЦБА выдал обязательное к исполнению предписание ООО "Азерпочт"

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательное к исполнению предписание ООО "Азерпочт".

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательное к исполнению предписание ООО "Азерпочт".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, государственная компания нарушила требование пункта 2.8 "Правил о форме, содержании и периодичности пруденциальной отчетности, составляемой национальным оператором почтовой связи", предоставив пруденциальные отчеты с опозданием. Поэтому, руководствуясь требованиями статьи 13-4.4.6 закона "О почте", ООО "Азерпочт" было дано обязательное к исполнению предписание о представлении этих отчетов в установленные законодательством сроки.