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ЦБА выдал ОАО "Азербайджанский промышленный банк" обязательное к исполнению распоряжение

ЦБА выдал ОАО "Азербайджанский промышленный банк" обязательное к исполнению распоряжение Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал ОАО "Азербайджанский промышленный банк" обязательное к исполнению распоряжение в связи с совершенствованием внутренних процедур.
Финансы
28 марта 2024 г. 15:30
ЦБА выдал ОАО Азербайджанский промышленный банк обязательное к исполнению распоряжение

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал ОАО "Азербайджанский промышленный банк" обязательное к исполнению распоряжение в связи с совершенствованием внутренних процедур.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, распоряжение выдано в соответствии с требованиями статьи 47 закона "О банках”, учитывая то, что в результате неправильного расчета коэффициента покрытия ликвидности в конце февраля в отчете, представленном в ЦБА, не было удовлетворено требование об удержании учреждения выше предела, установленного пунктом 7.2 "Правила управления риском ликвидности в банках".

Указанное нарушение не представляет угрозы для финансовой устойчивости банка.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı “Azərbaycan Sənaye Bankı”na icrası məcburi sərəncam verib

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