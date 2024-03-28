ЦБА выдал ОАО "Азербайджанский промышленный банк" обязательное к исполнению распоряжение

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал ОАО "Азербайджанский промышленный банк" обязательное к исполнению распоряжение в связи с совершенствованием внутренних процедур.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал ОАО "Азербайджанский промышленный банк" обязательное к исполнению распоряжение в связи с совершенствованием внутренних процедур.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, распоряжение выдано в соответствии с требованиями статьи 47 закона "О банках”, учитывая то, что в результате неправильного расчета коэффициента покрытия ликвидности в конце февраля в отчете, представленном в ЦБА, не было удовлетворено требование об удержании учреждения выше предела, установленного пунктом 7.2 "Правила управления риском ликвидности в банках".

Указанное нарушение не представляет угрозы для финансовой устойчивости банка.