    ЦБА выдал Mpay обязательное к исполнению предписание

    Финансы
    • 09 октября, 2025
    • 17:33
    ЦБА выдал Mpay обязательное к исполнению предписание

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательное к исполнению предписание компании Mpay, осуществляющей деятельность на платежном рынке.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    Согласно информации, во время проведения плановых проверок в MPay выявлены нарушения требований соответствующего законодательства и нормативных актов.

    В связи с этим компании выдано обязательное к исполнению предписание о прекращении оказания услуг, выходящих за рамки деятельности, предусмотренной статьями 3.1 и 5.1 закона "О платежных услугах и платежных системах".

