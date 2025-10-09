ЦБА выдал Mpay обязательное к исполнению предписание
Финансы
- 09 октября, 2025
- 17:33
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательное к исполнению предписание компании Mpay, осуществляющей деятельность на платежном рынке.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, во время проведения плановых проверок в MPay выявлены нарушения требований соответствующего законодательства и нормативных актов.
В связи с этим компании выдано обязательное к исполнению предписание о прекращении оказания услуг, выходящих за рамки деятельности, предусмотренной статьями 3.1 и 5.1 закона "О платежных услугах и платежных системах".
