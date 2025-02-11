ЦБА выдал лицензию новой компании на выпуск электронных денег

11:17

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) предоставил лицензию ООО "Тико Азербайджан" на осуществление деятельности в качестве эмитента электронных денег.

Как сообщает Report со ссылкой на регулятора, лицензия выдана в соответствии с законом "О платежных услугах и платежных системах".

ЦБА также отметил, что продолжается оценка заявок от других организаций, претендующих на получение лицензии для предоставления платежных услуг.

Отметим, что ранее ЦБА выдал бессрочные лицензии 13 компаниям на деятельность в качестве эмитентов электронных денег, 8 компаниям — на деятельность в качестве платежных организаций, а также компании "AzеriCard" на функционирование в качестве эмитента электронных денег и оператора платежной системы. Таким образом, общее число лицензированных организаций в этой сфере достигло 23.