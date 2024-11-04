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ЦБА выдал еще одной компании лицензию на валютно-обменные операции

ЦБА выдал еще одной компании лицензию на валютно-обменные операции Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) выдал ООО "Money Shop" лицензию на осуществление валютно-обменных операций.
Финансы
4 ноября 2024 г. 14:20
ЦБА выдал еще одной компании лицензию на валютно-обменные операции

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) выдал ООО "Money Shop" лицензию на осуществление валютно-обменных операций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Таким образом, в настоящее время в Азербайджане 6 юридических лиц имеют данную лицензию, включая ООО "Eliko", "Delta Capital", "Zuhur", "Бакинский Центральный Валютный" и "Meta-Kapital".

Напомним, что "Money Shop" был зарегистрирован в 2024 году. Его юридический адрес: город Баку, Насиминский район, улица Насиббея Юсифбейли, дом 94, фактический адрес: город Баку, Сабаильский район, улица Узеира Гаджибекова, дом 8, уставный капитал составляет 660 тыс. манатов. Эта сумма позволяет компании продолжать деятельность с одним пунктом обмена валюты в столице.

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