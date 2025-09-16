Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 17:09
    ЦБА временно приостанавливает работу Офиса наличных денег

    "Офис наличных денег" Центрального банка Азербайджана (ЦБА), расположенный в административном здании по адресу проспект Бюльбюля, 27, не будет функционировать 17-18 сентября.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это решение принято в связи с временным ограничением движения автотранспорта на некоторых улицах и проспектах из-за гонок "Формулы 1".

    Офис возобновит свою деятельность в соответствии с графиком со следующей недели.

    По дополнительным вопросам граждане могут обращаться на "Горячую линию" ЦБА по номеру 966.

    В "Офисе наличных денег", который работает с 10:00 до 13:00 по вторнкам, средам и четвергам, можно сдать или обменять непригодные для обращения национальные денежные знаки, приобрести юбилейные и памятные монеты и получить ответы на вопросы о наличных деньгах.

