ЦБА временно приостанавливает работу "Офиса наличных денег"

"Офис наличных денег" Центрального банка Азербайджана (ЦБА), расположенный в административном здании по адресу проспект Бюльбюля, 27, не будет функционировать 17-18 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это решение принято в связи с временным ограничением движения автотранспорта на некоторых улицах и проспектах из-за гонок "Формулы 1".

Офис возобновит свою деятельность в соответствии с графиком со следующей недели.

По дополнительным вопросам граждане могут обращаться на "Горячую линию" ЦБА по номеру 966.

В "Офисе наличных денег", который работает с 10:00 до 13:00 по вторнкам, средам и четвергам, можно сдать или обменять непригодные для обращения национальные денежные знаки, приобрести юбилейные и памятные монеты и получить ответы на вопросы о наличных деньгах.