О нас

ЦБА внес изменения в правила расчета банковского капитала и его адекватности

ЦБА внес изменения в правила расчета банковского капитала и его адекватности Решением Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 1 августа 2022 года утверждены изменения в "Правила расчета банковского капитала и его адекватности", которые вступили в силу 16 августа.
Финансы
19 августа 2022 г. 12:10
ЦБА внес изменения в правила расчета банковского капитала и его адекватности

Решением Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 1 августа 2022 года утверждены изменения в "Правила расчета банковского капитала и его адекватности", которые вступили в силу 16 августа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Изменения предусматривают новые требования по укреплению финансовой стабильности банковского сектора, включая обеспечение более ответственного кредитования, предотвращение возникновения чрезмерной задолженности населения, защиту заемщиков от потенциального валютного риска, стимулирование внутреннего межбанковского рынка.

В целом, новые изменения позволят обеспечить и укрепить финансовую стабильность банковского сектора на фоне постепенного повышения экономической активности в период после пандемии.

С более подробной информацией об изменениях можно ознакомиться по ссылке – https://e-qanun.az/framework/5118

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması Qaydaları” dəyişib

Экслюзивные новости

Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
19 августа 2022 г. 11:56
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
17 августа 2022 г. 11:43
Стала известна новая структура ЦИК
Стала известна новая структура ЦИК
16 августа 2022 г. 18:06
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
16 августа 2022 г. 16:30
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
15 августа 2022 г. 11:26
Заповедник Басгал
ФотоЗаповедник "Басгал"
15 августа 2022 г. 11:25
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
13 августа 2022 г. 14:14
Названа дата начала продаж школьной формы
Названа дата начала продаж школьной формы
12 августа 2022 г. 11:26
Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
Извержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИзвержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
11 августа 2022 г. 14:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi