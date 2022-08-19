ЦБА внес изменения в правила расчета банковского капитала и его адекватности

Решением Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 1 августа 2022 года утверждены изменения в "Правила расчета банковского капитала и его адекватности", которые вступили в силу 16 августа.

Решением Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 1 августа 2022 года утверждены изменения в "Правила расчета банковского капитала и его адекватности", которые вступили в силу 16 августа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Изменения предусматривают новые требования по укреплению финансовой стабильности банковского сектора, включая обеспечение более ответственного кредитования, предотвращение возникновения чрезмерной задолженности населения, защиту заемщиков от потенциального валютного риска, стимулирование внутреннего межбанковского рынка.

В целом, новые изменения позволят обеспечить и укрепить финансовую стабильность банковского сектора на фоне постепенного повышения экономической активности в период после пандемии.