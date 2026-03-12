ЦБА внедряет механизм добровольного ограничения на дистанционное кредитование

В Азербайджане завершаются работы над механизмом "добровольного запрета на кредит".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ЦБА Тогрул Алиев на форуме в Баку на тему "Потребители в современном цифровом мире: электронная торговля, цифровые услуги и вопросы безопасности".

По его словам, в настоящее время завершаются работы над новым инструментом безопасности – механизмом "добровольного запрета на кредит": "Этот механизм предоставит гражданам возможность добровольно наложить ограничение на дистанционное оформление кредитов на их имя. Это значительно снизит риски мошенничества".

Он добавил, что ЦБА осуществляет масштабные меры для защиты прав потребителей в цифровой финансовой экосистеме и борьбы с кибермошенничеством.

Алиев отметил, что случаи мошенничества, совершаемые посредством методов социальной инженерии и фейковых сообщений, остаются глобальной проблемой: "ЦБА в целях предотвращения этих угроз предприняты ряд важных шагов в области кибербезопасности и механизмов надзора. Для финансовых институтов определены минимальные требования кибербезопасности, а порядок дистанционного открытия счетов модернизирован. Кроме того, в целях борьбы с киберинцидентами создан центр FinServ и сформирована система оперативного обмена информацией между банками по противодействию мошенничеству".

Он также отметил, что Центральный банк, расширяя международное сотрудничество, вступил в платформу OECD-INFE (Международная сеть по финансовому образованию).