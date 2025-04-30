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ЦБА внедрит новые "зеленые" требования по управлению рисками для банков

ЦБА внедрит новые "зеленые" требования по управлению рисками для банков ЦБА внедрит новые "зеленые" требования по управлению рисками для банков
Финансы
30 апреля 2025 г. 16:46
ЦБА внедрит новые зеленые требования по управлению рисками для банков

Центральный банк Азербайджана включит в правила управления кредитными рисками и корпоративные стандарты элементы, связанные с экологическими, социальными и управленческими (ESG) рисками.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Центрального банка об устойчивом финансировании.

Согласно документу, банки будут обязаны учитывать экологические и социальные критерии при выдаче кредитов.

Также будет реализован проект "ESG Risk Radar" для раннего выявления и мониторинга соответствующих рисков.

"Предусмотрена разработка дорожной карты по оценке климатических и переходных рисков, что повысит устойчивость финансового сектора и обеспечит его долгосрочную стабильность", - говорится в документе.

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Версия на английском языке CBA to introduce new green risk management requirements for banks
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda banklara "yaşıl" və dayanıqlılığa dair yeni tələblər qoyulacaq

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