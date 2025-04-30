ЦБА внедрит новые "зеленые" требования по управлению рисками для банков

Центральный банк Азербайджана включит в правила управления кредитными рисками и корпоративные стандарты элементы, связанные с экологическими, социальными и управленческими (ESG) рисками.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Центрального банка об устойчивом финансировании.
Согласно документу, банки будут обязаны учитывать экологические и социальные критерии при выдаче кредитов.
Также будет реализован проект "ESG Risk Radar" для раннего выявления и мониторинга соответствующих рисков.
"Предусмотрена разработка дорожной карты по оценке климатических и переходных рисков, что повысит устойчивость финансового сектора и обеспечит его долгосрочную стабильность", - говорится в документе.