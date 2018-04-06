 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ЦБА: В прошлом году ни у одного банка не было проблем с ликвидностью

    Манат начал в определенной степени восстанавливать функцию как средство накопления© Report

    Баку. 6 апреля.REPORT.AZ/ В экономике Азербайджана имеется достаточно денег для осуществления своевременных выплат.

    Об этом сообщили Report в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

    В сообщении также говорится, что объем наличной денежной массы регулируется с учетом прогнозов экономического роста и инфляции, а также процессов, происходящих на финансовых рынках и ликвидной позиции банковской системы:

    "Наряду с мерой стоимости и средством платежа, в 2017 году манат начал в определенной степени восстанавливать и функцию средства накопления. Так, в 2017 году объем банковских вкладов физических лиц в манатах увеличился на 66,9%. В 2017 году манатная денежная база выросла на 8,7%, что значительно попережает темпы экономического роста в ненефтяном секторе".

    В ЦБА сообщили также, что инструменты предоставления ликвидности и стерилизации постоянно сохраняются активными. В 2017 году в стране ни у одного банка не было проблем с ликвидностью.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi