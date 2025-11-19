ЦБА: В Азербайджане ряд банков подключился к платежам через открытый банкинг

В Азербайджане ряд банков подключился к платежам, осуществляемым через открытый банкинг.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вюсал Халилов.

По его словам, в мобильных приложениях уже нескольких банков существуют услуги, работающие через открытый банкинг: "Это в основном касается информации о счетах и транзакциях. В соответствии с дорожной картой нашей стратегии, подключение банков к системе продолжается".

Представитель ЦБА сообщил, что финансовые институты находятся в процессе адаптации к правилам кибербезопасности учреждения: "Как вы знаете, у нас есть действующие правила и подходы к кибербезопасности. Там ведется тесное сотрудничество и интенсивная работа. Совершенствование законодательства осуществляется на основе вызовов, поступающих из сектора и существующих в финансовом секторе в целом".