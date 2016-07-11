​ЦБА: В Азербайджане продолжается процесс сокращения количества POS-терминалов

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Общее количество установленных на территории Азербайджана POS-терминалов за май сократилось на 0,02% или 15 единиц и по состоянию на 1 июня составило 73 945 единиц.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, с начала года этот показатель снизился на 7,92% или 6 356 единиц, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 5,59% или 4 379 единиц.

На долю Баку приходится 42 708 или 57,8%, регионов - 31 237 или 42,2% общего количества POS-терминалов.

Отметим, что на 1 июня 2016 года на каждые 130 человек населения приходилось по одному POS-терминалу.